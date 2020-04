Ai parenti di molti anziani morti nelle Rsa bisogna dare giustizia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Il coronavirus, se pure calato su altre patologie, è stato concausa “sine qua non” della morte di migliaia di persone, ed è certo che senza il virus i decessi sarebbero statidi meno. Vero anche che ora si rischiano strumentalizzazioni (di chi ci vuole far ingoiare il 5G senza cautele o il tracciamento di tutti noi più di quanto già non faccia Google, magari per vendere i nostri dati a produttori e influencer senza scrupoli) e tentativi inaccettabili di chi vuole evitare libere elezioni e limitare libertà e diritti civili, ma soprattutto dobbiamo guardarci da chi vuole evitare i doverosi accertamenti delle gravissime responsabilità nella strage dicausate da istituzioni più o meno tutti incapaci.Io direi quindi saggiamente: diamo per certo che il virus ha avuto il suo ruolo concausale di killer, ma non facciamoci ...