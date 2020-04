Raggi | Decaro | Appendino & C La giusta rivolta dei sindaci Cosa vogliono dal

(Di sabato 25 aprile 2020) Idelle città metropolitane d’Italia, prendono carta e penna e scrivono una lettera aperta al governo rivendicando ruolo e risorse economiche. La missiva è stata decisa dopo una riunione dell’Anci che riunisce gli 8 mila Comuni d’Italia ed è guidato dal sindaco di Bari Antonio. L’iniziativa ha visto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella nel ruolo di coordinatore e la partecipazione fattiva delle sindache di Roma Virginiae di Torino Chiara. Insomma i primi cittadini non ci stanno a subire passivamente le iniziative governative emente avere un ruolo attivo e possibilmente proattivo, anche perché poi la faccia con i cittadini ce la mettono poi loro. Nel merito il documento è anche tecnicamente molto dettagliato e cioè non si tratta solo di una vaga richiesta di ...

Anche Virginia Raggi a Roma è convinta che la soluzione vincente sia il monopattino per la Fase 2. Della stessa idea si rivela il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, che cita i monopattini elettrici come ...“Chiediamo di chiarire – dice ancora Decaro - quali sono le attività che riaprono dal 4 maggio e chiediamo al ... Il primo cittadino di Roma Virginia Raggi ha perfino chiesto poteri ai sindaci per far ...