Mattarella solo e con la mascherina per l' omaggio ai caduti sull' altare della Patria

EnricoLetta : È solo un’illusione ottica. Ci siamo tutti in questa immagine. ?@Quirinale? #Mattarella #buon25aprile - Corriere : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - Adnkronos : #25aprile, #Mattarella all'altare della Patria da solo e con mascherina - ottosette56 : RT @EnricoLetta: È solo un’illusione ottica. Ci siamo tutti in questa immagine. ?@Quirinale? #Mattarella #buon25aprile - amandohovran : RT @Tg3web: Il Presidente Mattarella con la mascherina, che sale da solo la scalinata dell'Altare della Patria per celebrare i 75 anni dell… -

Mattarella solo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mattarella solo