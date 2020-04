Ma lo sapete che i tamponi devono dare l’80% di positività e in Inghilterra erano contaminati? – Ancora Infodemia su WhatsApp (Di sabato 25 aprile 2020) Ci segnalano i contatti una serie di Catene di S. Antonio su WhatsApp. Come al solito, si parla di tamponi che devono dare l’80% di positività, in una sorta di riedizione della bufala degli ospedali pagati 900 Euro a cadavere che già conosciamo. Unita ad una sostanziale incapacità di distinguere tra test sierologici e tamponi, sperimentazione e uso comune e dalla non conoscenza dei più basilari meccanismi alla base dell’uno e dell’altro. Si tratta di un coacervo di bufale, disinformazione e complottismo, nella paranoia tipica del complottista medio convinto che il mondo sia un’unica, grande cospirazione creata per nuocergli e impedirgli, anche con la forza, di far sbocciare il suo potenziale. Del resto, è più confortante pensare che tutti i medici, volontari, soccorritori e ricercatori del mondo facciano parte di una ... Leggi su bufale Lo sapete che gli ospedali prendono un bonus se dichiarano deceduto per COVID19 anche €900 al paziente? – La bufala corre su Facebook

Brad Pitt - sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso?

Fedez - sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? (Di sabato 25 aprile 2020) Ci segnalano i contatti una serie di Catene di S. Antonio su WhatsApp. Come al solito, si parla dichel’80% di positività, in una sorta di riedizione della bufala degli ospedali pagati 900 Euro a cadavere che già conosciamo. Unita ad una sostanziale incapacità di distinguere tra test sierologici e, sperimentazione e uso comune e dalla non conoscenza dei più basilari meccanismi alla base dell’uno e dell’altro. Si tratta di un coacervo di bufale, disinformazione e complottismo, nella paranoia tipica del complottista medio convinto che il mondo sia un’unica, grande cospirazione creata per nuocergli e impedirgli, anche con la forza, di far sbocciare il suo potenziale. Del resto, è più confortante pensare che tutti i medici, volontari, soccorritori e ricercatori del mondo facciano parte di una ...

borghi_claudio : Scusa @Mov5Stelle cosa intende @matteorenzi quando dice che il MES è già deciso ma @GiuseppeConteIT ha bisogno di u… - LauraPausini : Ecco, @PaolaCortellesi è una di quelle persone che mi mancano di più in questo periodo. Abbracciarla e chiamarla...… - LegaSalvini : ++ ??COMPLIMENTI AI 5 STELLE CHE IN EUROPA SUL MES RIESCONO A VOTARE IN 3 MODI DIVERSI ?????? ++ E per mascherare le l… - Geid99 : RT @MoomooITALIA: @RBW_MAMAMOO [#Solar] Ho terminato la prima parte delle videochiamate?? Grazie per avermi supportato oggi, MooMoo Sapete… - inluvwithgio : RT @Alice08769603: Non capisco perché le fan di Gaia Gozzi si stiano riscaldando tanto per la partecipazione della queen Angi. Sapete che p… -

Ultime Notizie dalla rete : sapete che Ma lo sapete che i tamponi devono dare l’80% di positività e in Inghilterra erano contaminati? – Ancora Infodemia su WhatsApp Bufale.net I CONTI DELL’ITALIA/ I numeri impietosi che invocano il piano Bazoli-Tremonti

e comunque la Banca centrale europea ha fatto sapere che è pronta anche a comprare junk-bond pur di difendere l’euro. Siamo troppo grandi perché ci lascino fallire.

Lombardia: mercati comunali riaperti/ Al via la sperimentazione con rigide regole

Infine, la Regione fa sapere che: “Oltre alle indicazioni riportate nell’ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione ...

e comunque la Banca centrale europea ha fatto sapere che è pronta anche a comprare junk-bond pur di difendere l’euro. Siamo troppo grandi perché ci lascino fallire.Infine, la Regione fa sapere che: “Oltre alle indicazioni riportate nell’ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione ...