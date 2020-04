L’allarme di De Siervo | «Non giocare significa regalare i nostri campioni all’estero»

Leggi su calcionews24

Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, lancia l'allarme se non si dovesse riprendere aSulle pagine di Repubblica Luigi Delancia l'allarme. L'ad della Lega Serie A ha spiegato: «Nonsignificherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che comprerebbero a prezzo di saldo i». Se i concorrenti dovessero ripartire, incassando i diritti tv, chi si fermerà rimarrà stritolato. Il futuro della Serie A è in mano alla commissione medica che si riunirà lunedì.