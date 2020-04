Fase 2: ecco i temi che in queste ore affronteranno Governo ed Enti locali per far ripartire il Paese (Di domenica 26 aprile 2020) Il tempo stringe, i soldi mancano a tutti e, già tra qualche ora, domani, il Governo (nelle figure del premier Conte e dei ministri Boccia e Speranza), ed Enti locali si confronteranno per fissare le misure che caratterizzeranno la Fase 2. ecco quali sono i temi che saranno affrontati Cartelle ed accertamEnti – Come era prevedibile, dopo lo stop forzato alle attività commerciali in primis, per cittadini e commercianti non è certo semplice doversi confrontare da subito con i tributi fiscali. Motivo questo che sta suggerendo al Governo l’ipotesi di inserire nel dl Aprile, un ulteriore stop di 3 mesi (fino al 30 settembre), all’invio di accertamEnti e cartelle. Pensioni – “Anche per il mese di maggio – ha anticipato Nunzia Catalfo, ministra del lavoro – il pagamento sarà anticipato al 27 aprile per i titolari ... Leggi su italiasera Dai dentisti agli studi medici : ecco la fase 2 della sanità

De Luca firma l’ordinanza : ecco cosa riapre. Ma sarà una fase sperimentale

Fase 2 - cene e feste in casa : cambia tutto. Ecco la decisione (Di domenica 26 aprile 2020) Il tempo stringe, i soldi mancano a tutti e, già tra qualche ora, domani, il(nelle figure del premier Conte e dei ministri Boccia e Speranza), edsi confronteranno per fissare le misure che caratterizzeranno la2.quali sono iche saranno affrontati Cartelle ed accertam– Come era prevedibile, dopo lo stop forzato alle attività commerciali in primis, per cittadini e commercianti non è certo semplice doversi confrontare da subito con i tributi fiscali. Motivo questo che sta suggerendo all’ipotesi di inserire nel dl Aprile, un ulteriore stop di 3 mesi (fino al 30 settembre), all’invio di accertame cartelle. Pensioni – “Anche per il mese di maggio – ha anticipato Nunzia Catalfo, ministra del lavoro – il pagamento sarà anticipato al 27 aprile per i titolari ...

TeresaBellanova : Fase due, riaperture e regolarizzazione dei migranti. Ecco come la penso. - sole24ore : #Fase2, ecco il calendario della #ripartenza dal 27 aprile al 18 maggio - Corriere : Coronavirus, meno voli per le città europee e più vuoti: ecco la «fase 2» del trasporto... - Mediagol : #Video #Coronavirus, la 'Fase 2' dell'emergenza: ecco le nuove regole valide dal 4 maggio - italiaserait : Fase 2: ecco i temi che in queste ore affronteranno Governo ed Enti locali per far ripartire il Paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase ecco Fase 2, cene sì, feste no: ecco come torneremo a incontrarci dopo il 4 maggio Fanpage.it Fase 2, cene sì, feste no: ecco come torneremo a incontrarci dopo il 4 maggio

Niente feste o comunque situazioni di affollamento: la guardia in tal senso rimarrà altissima. È atteso per domani sera l’annuncio con cui il premier Giuseppe Conte spiegherà agli italiani come sarà ...

Coronavirus, Salvo Pogliese e la Fase 2: «Ecco come riaprirò la Catania»

Ma oltre all’assistenza di persone bisognose c’è da affrontare l’organizzazione della fase due per molti settori. Per questo da giorni il primo cittadino ha avviato una serie di incontri con sindacati ...

Niente feste o comunque situazioni di affollamento: la guardia in tal senso rimarrà altissima. È atteso per domani sera l’annuncio con cui il premier Giuseppe Conte spiegherà agli italiani come sarà ...Ma oltre all’assistenza di persone bisognose c’è da affrontare l’organizzazione della fase due per molti settori. Per questo da giorni il primo cittadino ha avviato una serie di incontri con sindacati ...