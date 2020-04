Coronavirus: Petrenga (FdI), ‘Franceschini su proroga concessioni è primo passo’ (Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – ‘E’ senza dubbio positiva la proposta del ministro Franceschini di inserire nel prossimo decreto Aprile una norma di proroga delle concessioni balneari, già fino al 2033, al fine di eliminare ogni dubbio applicativo. Io stessa avevo presentato un’interrogazione al ministro proprio per sollecitare un intervento del governo”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga.“In particolare, sulla necessità di un corretto bilanciamento tra libertà individuale, libera iniziativa economica privata nell’ambito del rispetto della evidenza pubblica e dell’istituto della concessione demaniale. L’annuncio di Franceschini è un primo passo, importante, nei confronti del settore, che mi auguro sia l’inizio di ulteriori azioni protettive e di stimolo che ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – ‘E’ senza dubbio positiva la proposta del ministro Franceschini di inserire nel prossimo decreto Aprile una norma didellebalneari, già fino al 2033, al fine di eliminare ogni dubbio applicativo. Io stessa avevo presentato un’interrogazione al ministro proprio per sollecitare un intervento del governo”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna.“In particolare, sulla necessità di un corretto bilanciamento tra libertà individuale, libera iniziativa economica privata nell’ambito del rispetto della evidenza pubblica e dell’istituto della concessione demaniale. L’annuncio di Franceschini è unpasso, importante, nei confronti del settore, che mi auguro sia l’inizio di ulteriori azioni protettive e di stimolo che ...

Io stessa avevo presentato un'interrogazione al ministro proprio per sollecitare un intervento del governo". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Giovanna Petrenga. "In particolare, sulla ...

