Coronavirus, le nuove regole per i cantieri: temperatura misurata all’ingresso, spazi comuni contingentati e 1 metro tra gli operai (Di sabato 25 aprile 2020) Misurazione della temperatura prima dell’accesso, presidio sanitario per i cantieri con oltre 250 operai, accesso agli spazi comuni – comprese mense e spogliatoi – contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo di sosta ridotto e distanza di 1 metro tra le persone. I datori di lavoro, inoltre, dovranno assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e aree comuni e sono previsti servizi igienici dedicati per fornitori, trasportatori e altro personale esterno. Sono le principali novità, oltre a quelle relative ai Durc e ai controlli affidati a Inail e anche alle polizie locali, contenute nel protocollo di regolamentazione per contenere la diffusione del Covid-19 nei cantieri stilato da ministero dei Trasporti, condiviso con il Ministero del lavoro, con Anci, Upi, Anas, Rfi, Ance, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus. Fase 2 al ristorante - addio al menù : nuove regole per clienti e gestori

Il coronavirus cambia il lavoro, inventa nuove relazioni sindacali, scopre premure padronali, adotta attenzioni ed etichette che neanche un college vittoriano. Si lavora e lo si fa in un modo diverso.

Puglia, verso nuovo piano ospedaliero post epidemia

Bari, 24 aprile 2020. La task force regionale per l’emergenza coronavirus sta studiando il nuovo piano ospedaliero post epidemia. E’ stato annunciato oggi dal direttore del dipartimento Salute, Vito ...

