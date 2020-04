Campania | balzo ricoveri in terapia intensiva | +11

(Di sabato 25 aprile 2020) 25 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 28 aprile, il numero di 341 morti, ossia un incremento di 5 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +4 sul giorno precedente). Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.023 con un +20. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi porta il totale ‘lordo’ a 4.299. Dopo quattro giorni consecutivi di decremento, torna a crescere il numero didei malati Covid-19 nelle terapie intensive: +11 per un totale di posti-letto occupati di 55 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 64.521, rispetto ad ieri sono 3.190 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 19; Salerno di 2, Avellino di 2, Caserta di 7; Benevento di 2. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania balzo

Salernonotizie.it

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è detto pronto a chiudere i confini regionali in caso di un “balzo in avanti” della Lombardia. La scelta, a sua detta, sarebbe troppo prematura, ...Lo scorso 17 aprile De Luca aveva dichiarato di essere pronto a chiudere i confini regionali in caso di un "balzo in avanti" della Lombardia; nella stessa giornata aveva chiarito la posizione della ...