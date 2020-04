Bagnoli Irpino | incidente domestico | muore un 69enne

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Infortunio. È accaduto poco fa a. Undel posto, mentre eseguiva lavori nella propria abitazione, per cause in corso di accertamento perdeva l’equilibrio e cadeva. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e personale medico del 118 che ne costatava il decesso. L'articolounproviene da Anteprima24.it.

