"Auto a 30 all'ora e…". Il virus è una scusa, Sala ribalta Milano: sarà una città modello Greta (Di sabato 25 aprile 2020) Beppe Sala ripensa la città: tutto dovrà essere raggiungibile in 15 minuti a piedi senza bisogno di usare mezzi pubblici o la macchina. Una scelta quella del sindaco che solo in parte è dovuta alla riduzione al 30 per cento del trasporto pubblico ma che in realtà, rivela il Corriere della Sera, risponde a criteri di sostenibilità ambientale. Così per il 4 maggio si sta lavorando all'adeguamento dei marciapiedi con l'individuazione di percorsi protetti. Si creeranno pedonalizzazioni temporanee nei quartieri dove c'è meno verde per consentire il gioco e lo sport dei bambini e dei ragazzi. Sarà prevista una graduale riapertura dei parchi con il monitoraggio degli ingressi per bambini, sportivi e associazioni sportive. Si faranno più piste ciclabili. In tante zone della città ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - verso l’addio alle autocertificazioni. E i musei e le biblioteche riaprono il 18 maggio

Fase 2 - il piano di Milano : parcheggi - auto a 30 all'ora e apertura dei centri sportivi

Ultime Notizie dalla rete : Auto all Fase 2, Milano riparte con auto a 30 all’ora e più ciclabili Il Sole 24 ORE Ostia: “Il nostro autosalone confiscato per sbaglio, siamo estranei al clan Spada”

La vicenda è quella legata all’autosalone “Gamma auto”, attivo da quasi 24 anni in via dei Romagnoli 25/43. L’azienda, malgrado l’estraneità dei titolari, Piergiorgio Capra e Giovanni Deturres, si ...

Motor Valley Fest Digital: il futuro post Covid-19 dell’auto

Si parte con “La filiera dell’auto italiana” a seguire “L’elettrico ... In programma anche il confermato format “Innovation & Talents” dedicato ai giovani talenti e all’innovazione con 40 università, ...

