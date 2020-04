25 aprile – Giglio Alì Mazzi, l’ultimo della brigata Gap di Reggio Emilia che diventò partigiano a 17 anni: “Noi, uniti più dei fratelli”. Il documentario (Di sabato 25 aprile 2020) Giglio Mazzi è l’ultimo partigiano ancora vivo del distaccamento Katiuscia, una delle formazioni GAP (Gruppi di Azione Patriottica) che operarono nell’Emilia Romagna occupata dai tedeschi tra il settembre ‘43 e il 25 aprile 1945. A 93 anni, ancora in grande forma, racconta la storia, privata e collettiva, di quella straordinaria stagione di lotta: 20 mesi vissuti pericolosamente attorno all’asse strategico della via Emilia, senza fissa dimora e con l‘obbiettivo assoluto di combattere i nazisti e i loro servi fascisti. Giglio fu uno dei più giovani ad imbracciare la mitraglia. Fece la sua scelta di vita a neppure 17 anni, dopo il pesante bombardamento alleato delle Officine Reggiane presso le quali lavorava: o salire in montagna a scavare trincee per i tedeschi sulla Linea Gotica, o darsi alla latitanza ed abbracciare la causa della ... Leggi su ilfattoquotidiano 25 aprile. Parla il partigiano Giglio Mazzi - ultimo sopravvissuto della brigata GAP a Reggio Emilia : “Eravamo più uniti dei fratelli”. Il documentario (Di sabato 25 aprile 2020)è l’ultimo partigiano ancora vivo del distaccamento Katiuscia, una delle formazioni GAP (Gruppi di Azione Patriottica) che operarono nell’Romagna occupata dai tedeschi tra il settembre ‘43 e il 251945. A 93 anni, ancora in grande forma, racconta la storia, privata e collettiva, di quella straordinaria stagione di lotta: 20 mesi vissuti pericolosamente attorno all’asse strategicovia, senza fissa dimora e con l‘obbiettivo assoluto di combattere i nazisti e i loro servi fascisti.fu uno dei più giovani ad imbracciare la mitraglia. Fece la sua scelta di vita a neppure 17 anni, dopo il pesante bombardamento alleato delle Officine Reggiane presso le quali lavorava: o salire in montagna a scavare trincee per i tedeschi sulla Linea Gotica, o darsi alla latitanza ed abbracciare la causa...

