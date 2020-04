Rebecca | 14enne con rara malattia | sarà operata | la felicità dei genitori

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 aprile 2020)ha 14 anni alcune patologie rare. Ha bisogno di un delicato intervento chirurgico che non poteva essere effettuato in Italia, ma a causa dell’emergenza coronavirus viaggiare è diventato un problema, tanto che il suo trasferimento in Germania era stato bloccato. La notizia e l’appello disperato dei suoisono stati ascoltati e proprio ieri, grazie all’interessamento del ministro Di Maio, è arrivata la buona notizia.potrà andare in Germania “Comunicazione ufficiale“, scrive la madre di, felice, alle persone che la seguono su Facebook. “La Germania può prendere in caricoil 4 maggio. Anche l’ospedale svizzero si è dichiarato favorevole a prestare le cure adeguate nell’imminente. Una grande vittoria!“, ha scritto ancora. Fondamentale per ottenere questa ...