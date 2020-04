Parmigiano Reggiano costringe Campbell' s a cambiare le etichette

(Di venerdì 24 aprile 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta la battaglia del Consorzio delper la tutela del consumatore contro inganni e frodi. Dopo una lunga querelle, il colosso americano delle zuppe's – che produce un fatturato di 8 miliardi l'anno – ha comunicato di accettare le richieste del Consorzio di tutela di eliminare dalledei suoi prodotti qualsiasi riferimento al Re dei Formaggi.Sulla linea di sughi “Prego” erano infatti visibili foto di porzioni di formaggio con i noti puntini che vengono impressi all'origine su ogni forma di.I sughi's riportano in etichetta l'ingrediente parmesan che nulla ha a che vedere con l'originale prodotto Dop italiano.Per questo motivo, il Consorzio – con il supporto dello studio legale Shepherd, Finkelman, Miller & Shah, LLP – si e' opposto ed ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta la battaglia del Consorzio del Parmigiano Reggiano per la tutela del consumatore contro inganni e frodi. Dopo una lunga querelle, il colosso americano ...