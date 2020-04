Orrore a Genova: il cadavere di una donna fatta a pezzi, occultato in buste di plastica. Sotto torchio la figlia (Di venerdì 24 aprile 2020) Macabro ritrovamento in una casa di Genova. Dove la scientifica ha rinvenuto il cadavere di una donna fatta a pezzi. I suoi resti occultati in buste di plastica. gli inquirenti per le indagini in corso, sono partiti proprio dall’appartamento in via Bertuccioni a Genova, nel quartiere di Marassi. Dove nella notte gli agenti hanno trovato il cadavere di una donna di 63 anni, fatto a pezzi. Sul posto gli uomini della squadra mobile di Genova, stanno verificando il racconto della figlia della vittima. Una ragazza di 37 anni, che avrebbe dichiarato di aver trovato la madre impiccata in casa, tre giorni fa. E di averla fatta a pezzi… Orrore a Genova: cadavere di una donna fatta a pezzi rinvenuto in casa della vittima Nell’appartamento, per un primo sopralluogo, ci sono gli agenti della mobile di Genova. Il medico legale e un magistrato. Dalle prime ricostruzioni gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 aprile 2020) Macabro ritrovamento in una casa di. Dove la scientifica ha rinvenuto ildi una. I suoi resti occultati indi. gli inquirenti per le indagini in corso, sono partiti proprio dall’appartamento in via Bertuccioni a, nel quartiere di Marassi. Dove nella notte gli agenti hanno trovato ildi unadi 63 anni, fatto a. Sul posto gli uomini della squadra mobile di, stanno verificando il racconto della figlia della vittima. Una ragazza di 37 anni, che avrebbe dichiarato di aver trovato la madre impiccata in casa, tre giorni fa. E di averladi unarinvenuto in casa della vittima Nell’appartamento, per un primo sopralluogo, ci sono gli agenti della mobile di. Il medico legale e un magistrato. Dalle prime ricostruzioni gli ...

infoitinterno : Orrore a Genova, una donna 37enne taglia a pezzi il cadavere della madre - infoitinterno : 'Ho trovato mia madre morta in casa, così l'ho fatta a pezzi': orrore a Genova - francescagraz1 : RT @francescagraz1: “Ho trovato mia madre morta e l’ho fatta a pezzi”, orrore in un appartamento di Genova - francescagraz1 : “Ho trovato mia madre morta e l’ho fatta a pezzi”, orrore in un appartamento di Genova - IlFattoNisseno : Orrore a Genova, donna di 37 anni taglia a pezzi cadavere della mamma: “L’ho trovata impiccata”, indagini in corso -