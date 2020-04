(Di venerdì 24 aprile 2020) Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più/ Dicono che è vero che ogni grande amore/ Naufraga la sera davanti alla tv/ Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione/ Dicono che è vero sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione. Lorenzo Cherubini

carlina2465 : RT @Inprimeit: Lorenzo Jovanotti, 4.000 chilometri in bici sulla strada della libertà - Inprimeit : Lorenzo Jovanotti, 4.000 chilometri in bici sulla strada della libertà - israelromero13 : Buongiorno amici - MICIO7BEAR : RT @tvsorrisi: Dopo l'avventura del #JovaBeachParty, @lorenzojova debutta su RaiPlay con un docutrip che racconta una pedalata di 4000km t… - tvsorrisi : Dopo l'avventura del #JovaBeachParty, @lorenzojova debutta su RaiPlay con un docutrip che racconta una pedalata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Jovanotti

Vanity Fair.it

Poi ho consegnato le quasi 60 ore di filmati a Michele Maikid Lugaresi che l'ha montato e diretto, lavorando con me e con Federico Taddia". Lorenzo Jovanotti ci racconta così "Non voglio cambiare ...Jovanotti pedala fino ad arrivare in tv. Dal 24 aprile in esclusiva sulla piattaforma digitale di Rai-Play sarà protagonista del “Non voglio cambiare pianeta” il docutrip in 16 puntate (15 più ...