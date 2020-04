Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: “Video di due anni fa, non sapevo” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Bisogna essere in due per ballare il tango”. Riemerge dagli archivi del web l’espressione sibillina detta dall’attrice Ellen Pompeo nei confronti del molestatore sessuale Harvey Weinstein. Il video con protagonista la star di Grey’s Anatomy è del 2018 ed è un Q&A tenutosi alla Oxford Union in mezzo ad un pubblico di sole donne. La Pompeo spiega: “Credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, non tutte, ma appunto bisogna essere in due per ballare un tango”. Parole che avevano fatto infuriare i fan tanto che in molti l’avevano definita “una stronza”. Ma la star di Grey’s Anatomy chiarisce sui social: “Mi dispiace se quella clip vi ha fatto arrabbiare! È fuori dal contesto ed è un argomento troppo serio per parlarne su una piattaforma come questa. Le persone che ... Leggi su ilfattoquotidiano 10 serie tv in cui ritrovare i protagonisti di Grey’s Anatomy - da Killing Eve a Diavoli ed Hunters

Grey’s Anatomy - le parole di Ellen Pompeo sulla violenza sulle donne fanno infuriare le sue fan : “Povera stron*a”

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo su Patrick Dempsey : “Non ci sentiamo - ma…” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Bisogna essere in due per ballare il tango”. Riemerge dagli archivi del web l’espressione sibillina detta dall’attricenei confronti del molestatore sessuale Harvey. Il video con protagonista la star di Grey’sè del 2018 ed è un Q&A tenutosi alla Oxford Union in mezzo ad un pubblico di sole donne. Laspiega: “Credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, non tutte, ma appunto bisogna essere in due per ballare un tango”. Parole che avevano fatto infuriare i fan tanto che in molti l’avevano definita “una stronza”. Ma la star di Grey’ssui social: “Mi dispiace se quella clip vi ha fatto arrabbiare! È fuori dal contesto ed è un argomento troppo serio per parlarne su una piattaforma come questa. Le persone che ...

FQMagazineit : Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: “Video di due anni fa, non sapevo” - perochan : @diconoRoss @matty_aloud Io spero sia il tema di un episodio di Grey's anatomy l'anno prossimo. - BTNoSoul : @NetflixIT Possibile che non ci sia un Medical Drama nel vostro catalogo? Non ci sono The Good Doctor,New Amsterda… - ValerioPastore1 : @Gianni_Pisa @mariandres2014 Seguaci di Trump, li adoro! Se dedicano a cose come questa un episodio di Grey's Anato… - annyp1432 : RT @svleil: ciao raga ma dove sono le persone che seguono skam, élite, la casa de papel, grey’s anatomy, how I met your mother, friends, ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey’s Anatomy Giornalettismo