Giulio Raselli scatenato sul web | Ex di Uomini e Donne | “Siete invidiosi”

(Di venerdì 24 aprile 2020)si mostra sempre più sfrenato sul suo profilo Instagram, lanciando l’ennesima frecciatina a tutti i suoi haters. L’ex tronista disembra non sopportare più la quarantena che ormai va avanti da più di un mese. Durante le settimane infatti, si è mostrato ai suoi follower in vera e propria crisi … L'articolosul web Ex di: “Siete invidiosi” proviene da www.meteoweek.com.

KontroKulturaa : Giulio Raselli sta male, l'ex tronista annulla la diretta e svela: 'Non so cos'ho, sono spossato' (FOTO) - - bluesuol : RT @jesuislindax: Cosa potevamo aspettarci da una che corteggiava Giulio Raselli #uominiedonne - martina_tj__ : RT @jesuislindax: Cosa potevamo aspettarci da una che corteggiava Giulio Raselli #uominiedonne - CarlaGigia : RT @jesuislindax: Cosa potevamo aspettarci da una che corteggiava Giulio Raselli #uominiedonne - Crawlingmyskin : RT @jesuislindax: Cosa potevamo aspettarci da una che corteggiava Giulio Raselli #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Raselli

Kontrokultura

Durante le settimane infatti, si è mostrato ai suoi follower in vera e propria crisi causata dalla noia e dal non poter uscire. Insieme alla sua fidanzata Giulia D’Urso, Giulio Raselli cerca in tutti ...Giulio Raselli è sempre molto attivo sui social. E dal momento in cui è iniziata questa quarantena forzata a casa lo è stato ancora di più. Proprio ieri pomeriggio ha anche annunciato ai suoi tanti ...