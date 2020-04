Fase 2, Capone: “Applicazione uniforme e più controlli: il Protocollo sicurezza abbia forza di legge” (Di venerdì 24 aprile 2020) Dare “forza legislativa” al Protocollo sicurezza per la Fase 2, sul quale sindacati e governo hanno trovato un’intesa. A chiederlo è il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, richiamando sulla necessità di un’applicazione piena e uniforme delle misure individuate. “Il Protocollo sicurezza sia rispettato a tutti” “L’accordo raggiunto in queste ore con il governo sul Protocollo sicurezza per la Fase 2 deve avere forza legislativa per garantire a tutti i lavoratori la ripresa delle attività nel pieno rispetto delle regole“, ha avvertito Capone, rimarcando quindi che “le norme di contenimento del contagio devono essere uniformi e applicate in tutti i luoghi di lavoro“. Capone: “Per la Fase 2 servono più controlli” Per Capone “è quindi opportuno incrementare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 aprile 2020) Dare “forza legislativa” alper la2, sul quale sindacati e governo hanno trovato un’intesa. A chiederlo è il segretario generale dell’Ugl, Paolo, richiamando sulla necessità di un’applicazione piena edelle misure individuate. “Ilsia rispettato a tutti” “L’accordo raggiunto in queste ore con il governo sulper la2 deve avere forza legislativa per garantire a tutti i lavoratori la ripresa delle attività nel pieno rispetto delle regole“, ha avvertito, rimarcando quindi che “le norme di contenimento del contagio devono essere uniformi e applicate in tutti i luoghi di lavoro“.: “Per la2 servono più” Per“è quindi opportuno incrementare ...

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Fase 2, Capone: “Applicazione uniforme e più controlli: il Protocollo sicurezza abbia forza di legge” - SecolodItalia1 : Fase 2, Capone: “Applicazione uniforme e più controlli: il Protocollo sicurezza abbia forza di legge”… - uglchimici : RT @fpcapone: L'accordo raggiunto in queste ore con il Governo sul protocollo sicurezza per la fase 2 deve avere forza legislativa per gara… - LuigiUlgiati : RT @fpcapone: L'accordo raggiunto in queste ore con il Governo sul protocollo sicurezza per la fase 2 deve avere forza legislativa per gara… - UGLConf : RT @fpcapone: L'accordo raggiunto in queste ore con il Governo sul protocollo sicurezza per la fase 2 deve avere forza legislativa per gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Capone Fase 2, Capone: "Applicazione uniforme e più controlli: il Protocollo sicurezza abbia forza di... Il Secolo d'Italia Coronavirus, mozione per lo stato di crisi del Turismo, Capone: ''A rischio 15% del Pil Regionale''

"Senza interventi economici e fiscali da parte della Regione, nonostante siamo prossimi alla cosiddetta fase 2, il settore del Turismo in Sicilia registrerà la definitiva chiusura di tantissime ...

Le app gradite al potere che illumina Vittorio Colao

In questi giorni di pandemia e di “Fase due” (anzi uno e mezzo) è proprio la task force presieduta da Colao che starebbe mettendo mano ad una sorta di reddito totale di cittadinanza, coordinandosi ...

"Senza interventi economici e fiscali da parte della Regione, nonostante siamo prossimi alla cosiddetta fase 2, il settore del Turismo in Sicilia registrerà la definitiva chiusura di tantissime ...In questi giorni di pandemia e di “Fase due” (anzi uno e mezzo) è proprio la task force presieduta da Colao che starebbe mettendo mano ad una sorta di reddito totale di cittadinanza, coordinandosi ...