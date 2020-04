Dai Nirvana a Katy Perry | i 20 migliori album MTV Unplugged di sempre

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ventisei anni fa, Kurt Cobain con chitarra acustica sottobraccio scrive la storia di Mtv nel concerto più introspettivo dei Nirvana. Con MTV Unplugged in New York, la grunge band farà da apripista a una serie di show entrati nel firmamento della musica in tv e che ha conosciuto il suo periodo d’oro negli Anni ’90.