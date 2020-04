Coronavirus riapertura, Rezza: «Il paese non regge un lockdown di oltre 2/3 mesi» (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus riapertura. «Siccome il paese non regge un lockdown di oltre 2-3 mesi, si riaprano alcune attività ma bisogna mantenere molto alta l’attenzione e il distanziamento sociale dovrà essere ancora più rigido di quanto sia ora per far fronte al problema che pongono le riaperture». A sottolinearlo è Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattia infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in conferenza stampa a Roma. >> Coronavirus vaccino ultime news, iniettate ad Oxford prime dosi: «Fiduciosi all’80%» Coronavirus riapertura, Rezza: «C’è meno pressione sulle terapie intensive, c’è margine» «Se mi si chiede quale sia la soglia di sicuRezza di nuovi contagi – ha ricordato – per un epidemiologo questa è zero, ma è ... Leggi su urbanpost Coronavirus - Galli su La7 : “Riapertura scuole non è priorità - decisione di Macron è demagogica. Test rapidi? Vanno fatti - possibilmente gratis”

