Coronavirus | coppia viola la quarantena per appartarsi in spiaggia | “paparazzati” da

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 24 aprile 2020) Unaè stata sorpresa in intimi atteggiamenti sulladi Brighton è stata scoperta e fotografata da un’altraLaresasi necessaria per via della pandemia ci sta imponendo una serie di restrizioni personali difficili da accettare. Sicuramente è una situazione difficile, anche perché non avevamo mai avuto modo di confrontarci con un’emergenza … L'articololaperin: “paparazzati” da un’altraNewNotizie.it.