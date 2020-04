Continua la diminuzione dei contagiati (-321). Oggi quasi 3000 guariti in più (Di venerdì 24 aprile 2020) Continua la diminuzione dei contagiati, anche se il trend è ancora lento. I dati riferiti Oggi dalla Protezione civile confermano al tendenza alla regressione del coronavirus in Italia. Ma ecco in dettaglio i dati. Partiamo da quello più triste: i decessi. Complessivamente sono arrivati a quasi 26mila. Rispetto a ieri sono state registrate altre 420 vittime. I casi attualmente positivi sono 106527, vale a dire 321 in meno di ieri. I guariti in totale sono 60498, con un incremento di quasi 3000 unità (per la precisione 2922) nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei pazienti ricoverati: ora sono 22068, con un calo di 803. Diminuiscono anche quelli in terapia intensiva, sono 2173 (-94). In isolamento domiciliare 82286 persone. I dati odierni della Protezione civile “fotografano una situazione che si avvicina lentamente alle condizioni favorevoli alla fase ... Leggi su secoloditalia Non si arresta l’aumento dei contagi e delle vittime. Ma continuano a calare i ricoveri. Rezza (Iss) : “Siamo ancora nella fase uno. C’è una tendenza alla diminuzione ma è lenta”

