Almanacco del 24-04-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020)del giorno che siamo arrivati a venerdì e venerdì 24 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fedele Martire un nome di significato molto trasparente che deriva dal latino Fidelis da Fides Fede facciamo tanti auguri Oggi hai a tutti coloro che sono nati in questa giornata e in particolare non gli auguri oggi li vogliamo fare arrivare ieri era Francesco è un altro noi comunque ci vediamo a fare oggi ad Andrea Tantissimi auguri Andrea vi ho trovato impreparati E bravi a Leonardo e alla nostra Chiaretta tutti i nostri Nel senso che i nostri ascoltatori nostri fan chi ci segue diventano nostri e non è perché sonoperché sono qui in redazione sennò se avrei per ogni giorno quasi si festeggia magari anche a distanza pranzo magari sono una pioggia Susanna Agnelli Barbra Streisand e Alessandro Costacurta il ...