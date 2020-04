TIM completa cessione di 41,7 milioni azioni INWIT (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Telecom Italia (TIM) ha completato con successo l’operazione di cessione di 41,7 milioni di azioni di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT), pari a circa il 4,3% del capitale sociale della stessa, al prezzo di Euro 9,60 per azione, con conseguenti proventi lordi per TIM pari a circa Euro 400 milioni, che saranno utilizzati per ridurre la leva finanziaria. Vodafone ha venduto lo stesso numero di azioni nell’ambito del collocamento. Ad esito dell’operazione, la partecipazione di Vodafone e TIM diminuirà dal 37,5% ciascuno al 33,2%. Vodafone e TIM – si legge in una nota – “intendono mantenere il controllo congiunto e detenere una partecipazione paritaria del capitale sociale di INWIT”. Ad esito dell’operazione il flottante di INWIT aumenterà di più di un terzo, a sostegno di una maggiore ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Il calcio vuole completare la stagione sportiva

