“Questa quarantena mi mancherà”, c’è chi teme la riapertura e non ha paura di ammetterlo (Di giovedì 23 aprile 2020) “Questa quarantena mi mancherà” Sono pochi ad ammetterlo ma sui social iniziano a spuntare coraggiosi messaggi di alcuni utenti che scrivono “Questa quarantena mi mancherà” e ancora “Sta iniziando anche a piacermi”. Perché se è vero che sono tante le persone insofferenti di questo isolamento forzato in casa è altrettanto vero che per altre persone questa condizione può avere portato a una maggiore tranquillità dalla frenesia dell’ordinaria routine. Il tema è stato affrontato dallo psicologo e psicoterapeuta Federico Ambrosetti in un’intervista di Mashable Italia.”Se per molti questo significa gestire, con difficoltà, la “mancanza” di qualcosa o l’accettazione di convivenze forzate e prolungate, per alcuni la quarantena può rappresentare, ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 aprile 2020) “Questami mancherà” Sono pochi adma sui social iniziano a spuntare coraggiosi messaggi di alcuni utenti che scrivono “Questami mancherà” e ancora “Sta iniziando anche a piacermi”. Perché se è vero che sono tante le persone insofferenti di questo isolamento forzato in casa è altrettanto vero che per altre persone questa condizione può avere portato a una maggiore tranquillità dalla frenesia dell’ordinaria routine. Il tema è stato affrontato dallo psicologo e psicoterapeuta Federico Ambrosetti in un’intervista di Mashable Italia.”Se per molti questo significa gestire, con difficoltà, la “mancanza” di qualcosa o l’accettazione di convivenze forzate e prolungate, per alcuni lapuò rappresentare, ...

