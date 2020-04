(Di giovedì 23 aprile 2020)e Vera Gemma durante una diretta Instagram hanno svelato dei retroscena sue la figlia del maestro dell’horror si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe. Sui social però Asiona è stata criticata e qualcuno l’ha accusata di “aver sputato nel piatto dove ha mangiato”. Ieri pomeriggioha deciso di rispondere alle domande dei follower e qualcuno gli ha chiesto: “Che ne pensi di chi parla male didopo aver partecipato?“. Il manzo napoletano ha detto che secondo lui chi critica il reality di Rai Due lo fa perché è abituato ad essere servito e riverito. “Chi parla male disecondo me nella vita è sempre stato servito e riverito. Chi ha un attimo un pochino di umanità e le cose se le è sudate, apprezzi tantissimo ...

tony65476917 : Pechino Express, Asia Argento attacca: «Ci hanno chiesto di fare la pantomima... Pagata il minimo sindacale»… - StraNotizie : Pechino Express: Gennaro Lillio bacchetta Asia Argento -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Express

Quindi rivolta all’amica Vera Gemma dice: “Mi portano all’ospedale, ti lasciano fuori fanno tutta ‘sta pantomima per beccare il tuo dolore”, e Vera ribatte: “Nel frattempo il medico ufficiale di ...L'attrice si sfoga durante una diretta con l'amica Vera Gemma: "Nessuno mi credeva perché non piangevo". C'è stata un po' di Asia Argento a Pechino Express in questa fortunata edizione. Certo, meno ...