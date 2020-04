Lombardia | nelle terapie intensive è morto un intubato su due

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Alessandro Ferro Uno studio condotto dal team del Prof. Giacomo Grasselli del Policlinico di Milano su 1.600 pazienti, ha evidenziato come il 49% delle persone in terapia intensiva non sia sopravvissuta al contagio. Inoltre, per l'80% di loro si è dovuto ricorrere all'intubazione a causa dei gravi problemi respiratori Che laavesse i numeri più alti e spaventosi di contagi e decessi purtroppo lo sapevamo, ma adesso giungono cifre ancor più sconfortanti tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva con una percentuale enorme di intubati. 49% di decessi Per gli esperti, anche se il Covid-19 "porta al decesso una percentuale molto bassa di tutte le persone risultate positive, nei pazienti più gravi la mortalità è del 49%, in pratica una persona su due ricoverata in Terapia intensiva non sopravvive al contagio". È ...