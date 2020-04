Lazio, Proto: «Potrebbe essere la fine della mia carriera» (Di giovedì 23 aprile 2020) Silvio Proto, portiere della Lazio, ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole sulla ripartenza Silvio Proto, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di rtl.be. Ecco le sue parole sull’emergenza Coronavirus. «C’è preoccupazione, questa malattia colpisce tutti e nessuno è al sicuro. Abbiamo paura per i nostri cari, ma per ora tutti stanno bene. Se il campionato non riprenderà, sarà molto difficile tornare al mio livello migliore. Potrebbe essere la fine della mia carriera, ma è solo una possibilità, non ho ancora preso una decisione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Da Frosinone e Cassino a Roma in 41 minuti : firmato il protocollo d’intesa tra Regione Lazio e e FS Italiane

Comune : con Regione Lazio va attivato protocollo anti cinghiali

Coronavirus - il modello Italia nella lotta al Covid-19 : Protocollo d’Intesa tra Cnr - Spallanzani - Ministero della Salute - della ricerca e Regione Lazio (Di giovedì 23 aprile 2020) Silvio, portiere, ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole sulla ripartenza Silvio, portiere, ha parlato ai microfoni di rtl.be. Ecco le sue parole sull’emergenza Coronavirus. «C’è preoccupazione, questa malattia colpisce tutti e nessuno è al sicuro. Abbiamo paura per i nostri cari, ma per ora tutti stanno bene. Se il campionato non riprenderà, sarà molto difficile tornare al mio livello migliore.lamia, ma è solo una possibilità, non ho ancora preso una decisione». Leggi su Calcionews24.com

andreafabris96 : ??? #Lazio, Silvio #Proto ????: 'Potrei ritirarmi. Alla mia età non sarei in grado di tornare in forma dopo 4 mesi' ???… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Lazio, #Proto avverte: 'O si riprende in fretta o mi ritiro: il mio fisico non reggerebbe...' #coronavirus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Lazio, #Proto avverte: 'O si riprende in fretta o mi ritiro: il mio fisico non reggerebbe...' #coronavirus - mikibras : @Gazzetta_it A sta Lazio parlano veramente tutti gli esseri fino a due mesi fa sconosciuti proto diaconale eccc ma serio fate - sportli26181512 : Proto avverte: 'O si riprende in fretta o mi ritiro: il mio fisico non reggerebbe...': Proto avverte: 'O si riprend… -