Giuseppe Conte, 60 secondi di pagliacciata dopo il vertice Ue per allungarsi la vita (Di giovedì 23 aprile 2020) C'era da scommettere sul fatto che Giuseppe Conte avrebbe tenuto una conferenza stampa in toni trionfalistici per comunicare l'esito del Consiglio europeo. Stavolta al premier sono bastati appena 60 secondi per ripetere ciò che aveva già scritto su Facebook: ma si sa, un po' di visibilità in più con una diretta tv non necessaria rientra perfettamente nel personaggio. Conte parla di “tappa importante nella storia” e di “Italia in prima fila” per il Recovery fund, che però di fatto dovrà fare ancora molta strada prima di vedere la luce. Per il momento rimangono utilizzabili soltanto gli strumenti già messi sul tavolo due settimane fa, a partire dal Mes senza condizionalità per le spese sanitarie, ma Conte è tra quelli che sperano di introdurre il fondo per la ripresa con titoli comuni europei entro ... Leggi su liberoquotidiano Conferenza stampa Giuseppe Conte 23 aprile 2020 : dove guardare la diretta in tv e streaming (Video)

Giuseppe Conte e il Recovery Fund urgente della Commissione Europea

