Feltri | “Meridionali inferiori” E le edicole di Napoli boicottano Libero

Gli edicolanti napoletani si rifiutano di vendere il quotidiano Libero dopo le offese ai meridionali da parte del direttore Vittorio Feltri. Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali, definiti "inferiori" dal direttore di Libero, durante la trasmissione 'Fuori dal coro' su Rete 4. Così, tra denunce e attacchi, una forte presa di posizione viene presa dagli edicolanti napoletani. Che hanno appeso all'esterno delle loro strutture un cartello con una dicitura che lascia poco spazio a diverse interpretazioni. "In questa edicola da oggi, 23 aprile 2020, non è più in vendita il quotidiano 'Libero'. Essendo meridionali inferiori non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata giornalistica indipendente! Ci voglia scusare il direttore Feltri".

Vittorio Feltri : “Meridionali inferiori? Ecco cosa volevo dire davvero”

