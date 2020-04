Coronavirus, la straziante lettera di un anziano deceduto in una Rsa: come muoiono i nostri nonni (Di giovedì 23 aprile 2020) «Se potessi tornare indietro supplicherei mia figlia di farmi restare con voi fino all’ultimo respiro, almeno il dolore delle vostre lacrime unite alle mie avrebbero avuto più senso di quelle di un povero vecchio, qui dentro anonimo, isolato e trattato come un oggetto arrugginito e quindi anche pericoloso», è soltanto uno dei passaggi più toccanti della lettera scritta da un anziano, che ha perso la vita in una Rsa, probabilmente per Coronavirus, arrivata di nascosto ai familiari. A pubblicarla il sito “In terris”, il quotidiano digitale fondato da Don Aldo Buonaiuto. Coronavirus, la straziante lettera di un anziano deceduto in una Rsa: come muoiono i nostri nonni Parole strazianti che denunciano un sistema: «Per me non dovrebbero esistere le case di riposo, le “prigioni” dorate», qui ... Leggi su urbanpost Coronavirus - la straziante lettera d'addio di un paziente anziano

RosalbaSegatori : RT @1970Germano: Testimonianza di un #anziano morto in una RSA a causa del #coronavirus che parla dell'istituto come 'prigione dorata' e di… - 1970Germano : Testimonianza di un #anziano morto in una RSA a causa del #coronavirus che parla dell'istituto come 'prigione dorat… - lacittanews : La straziante lettera di un papà che saluta la figlia, senza sapere se leggerà mai queste sue parole. Un commovente… - Mario84441682 : 'Vi scrivo da questo letto senza cuore, cari figli e nipoti': l'ultimo straziante saluto di un nonno - elisaluca3 : RT @LPDScrivere: Da leggere nelle scuole. Meglio morire soli e abbandonati a casa propria che accuditi con fastidio e invisibili in una lin… -

A pubblicarla il sito "In terris", il quotidiano digitale fondato da Don Aldo Buonaiuto. Coronavirus, la straziante lettera di un anziano deceduto in una Rsa: come muoiono i nostri nonni Parole ...

