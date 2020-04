Coronavirus, la Corea del Sud si prepara alla seconda ondata di contagi: “E’ inevitabile, dobbiamo essere pronti” (Di giovedì 23 aprile 2020) Le autorità sanitarie della Corea del Sud si stanno preparando a una seconda ondata di contagi di Coronavirus, che si prevede possa arrivare in autunno e in inverno in concomitanza con il periodo dell’influenza stagionale: si sta elaborando un piano, mettendo a disposizione risorse mediche. Yoon Tae-ho, funzionario del Centro per la gestione delle emergenze, ha spiegato in conferenza stampa che si stanno preparando strutture e risorse mediche in vista di una seconda epidemia. “Una seconda ondata di infezioni da Coronavirus appare inevitabile e la Corea del Sud farà tutto ciò che è necessario per prepararsi ad affrontarla“, ha affermato Kwon Jun-wook, vice direttore del Centro Coreano per il controllo e il prevenzione delle malattie. Il calo nella diffusione del contagio, ha proseguito, “ci permette di prepararci al ritorno alla ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - esperto della Corea del Sud lancia l’allarme : “I guariti possono reinfettarsi”

Coronavirus – Baviera - mascherine obbligatorie sui mezzi e nei negozi. A Lisbona focolaio in un centro per richiedenti asilo. Corea del Sud - 181 guariti tornano positivi

