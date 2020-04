Christian Vieri Haaland il più forte ora | ma il migliore di sempre è

DiMarzio : #Vieri si racconta: “il 5 maggio e i Mondiali 2002 hanno lasciato il segno” - ginugiola : RT @sportface2016: Christian #Vieri: 'In questo momento la salute della gente è più importante del calcio' - andreafabris96 : Christian #Vieri ????: '#Scudetto? La #Juventus ne ha già vinti otto di fila, prima o poi perderà...' ??? #SerieA ????… - TuttoMercatoWeb : RT @TMW_radio: ??SONDAGGIO?? Christian #Vieri è sicuro: 'Il più forte di tutti è #Haaland!'?? Siete d'accordo con il bomber azzurro? ?? #Seri… - sportface2016 : Christian #Vieri: 'In questo momento la salute della gente è più importante del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri

In questi giorni di reclusione e isolamento domestico per le misure prese per contenere la pandemia da coronavirus, è diventato vero mattatore sui social l’ex bomber dell’Inter Christian Vieri. L’ex ...Bobo Vieri si racconta e dice la sua sulla Nazionale, i campioni con i quali ha giocato e i fuoriclasse del futuro. Christian Vieri, ex attaccante di Juventus e Inter, ha rilasciato alcune ...