Addio a Shirley Knight | morta l' attrice de La dolce ala della giovinezza

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 aprile 2020) Èin Texas per cause naturali, interprete di Non torno a casa stasera e la Laala, popolaredue volte candidata all'Oscar, èa 83 anni per cause naturali nella casafiglia, l'Kaitlin Hopkins, a San Marcos, Texas.audace e coraggiosa,ha interpretato una donna promiscua che si confronta con un govane afroamericano (Al Freeman Jr.) nella metro di New York nell'incendiario film indie del 1966 Intolleranza: il treno fantasma (1966) e si è calata nei panni di una casalinga incinta di Long Island che intreccia una relazione extraconiugale con un ex giocatore di football (James Caan) in Non torno a casa stasera (1969), film scritto per lei ...