TIM, vertici ai soci: “Priorità riduzione debito e flessibilità” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – La TIM realizzerà risparmi complessivi di costi per 3 miliardi dalle razionalizzazioni organiche. Questa cifra unita alle risorse liberate dagli accordi siglati con Vodafone e Santander consentiranno al Gruppo di “intervenire in maniera incisiva” sulla riduzione del debito. Ne deriverà un miglioramento della solidità economico patrimoniale ed anche benefici in termini di flessibilità per il futuro. E’ quanto scritto dai vertici di TIM, il Ceo Luigi Gubitosi ed il Presidente Salvatore Rossi, nella lettera inviata ai soci in vista dell’assemblea di domani, che si svolgerà a porte chiuse per le disposizioni relative al contenimento dell’epidemia di Covid-19. Gli accordi stretti – sottolineano – hanno “una valenza di natura strategica e rappresentano la nostra visione di ... Leggi su quifinanza Mentre l’Italia attende le novità - ‘in un attimo’ il governo si accorda e nomina i vertici delle controllate

