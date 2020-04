Ricette false per acquistare farmaci oppioidi: 7 arresti a Latina (Di mercoledì 22 aprile 2020) I carabinieri del Nas di Latina hanno effettuato 7 arresti per false prescrizioni mediche utilizzate per acquistare in farmacia farmaci oppioidi a base di ossicodone. I carabinieri del Nas di Latina, coadiuvati nella fase operativa dai militari di Latina, Frosinone e Terni hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 3 ai domiciliari, … L'articolo Ricette false per acquistare farmaci oppioidi: 7 arresti a Latina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Latina - con ricette false truffano varie farmacie per ottenere e rivendere oppiacei : 7 arresti

Avevano rubato ricette e timbri che poi dopo essere state falsificate, portavano nelle farmacie per farsi consegnare farmaci oppioidi che poi venivano rivenduti illecitam ...

