Ospedale di Pozzuoli, scambiate le salme: cremato defunto al posto di deceduto per Covid-19 (Di mercoledì 22 aprile 2020) All'Ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (Napoli), per uno scambio di salme, il cadavere di un uomo morto per Covid-19 è stato cremato al posto di quello di un altro defunto. La scoperta solo il giorno successivo, mentre per l'identificazione, e per riavere le ceneri dei propri cari, i familiari hanno dovuto aspettare oltre due settimane. Leggi su fanpage Focolaio in ospedale a Pozzuoli - Medici (Cisl) : “60 contagi - i vertici di Asl 2 si dimettano”

Covid-19 - bandiera gialla sull’ospedale di Pozzuoli

