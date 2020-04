Napoli | Zuniga | «James sarebbe stato un dio in azzurro Alla Juve…»

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Juan Camiloper anni padrone delle fasce del: il colombiano racconta alcuni aneddoti sulla sua carrierasi racconta ai microfoni di Gol Caracol. Ecco le sue parole riportate da Il Mattino sull’interesse da parte della Juve e suRodriguez.– «Quando è arrivata l’opportunità di poter giocare al Barcellona al posto di Dani Alves, anche la Juventus mi cercava e con loro avevo un pre-accordo. Sarei andato in una delle due squadre, poi la gara contro il Galatasaray al San Paolo cambiò tutto efine scelsi di restare al».RODRIGUEZ – «Ho parlato con, mi chiese di, della squadra e dell’ambiente che c’è lì. Gli risposi che i napoletani sono un popolo splendido, appassionato, gli dissi: ‘Se vai lì sarai come un Dio, ...

Juan Camilo Zuniga è stato per anni padrone delle fasce del Napoli: il colombiano racconta alcuni aneddoti sulla sua carriera Zuniga si racconta ai microfoni di Gol Caracol. Ecco le sue parole ...La gente è calda, appassionata, divertente. Gli dissi: se vai a Napoli diventerai come un dio, ti adoreranno. Al San Paolo toccherai il pallone e tutti si alzeranno in piedi. Gli consigliai di accetta ...