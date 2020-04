I dati della Protezione civile, calano ancora ricoveri e positivi. Record di guariti (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato i dati del bollettino di oggi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è di 187.327, con un incremento, nelle ultime 24 ore, di 3.370. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, per il terzo giorno di seguito si registra un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.699. In terapia intensiva sono ricoverate 2.384 persone. Oggi si liberano 87 posti. Negli altri reparti, invece, si registra un calo di 329 pazienti rispetto a ieri. Si registrano ancora 437 morti, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 25.085 vittime del virus. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a ieri. Per quanto riguarda la regione più colpita dal virus, la ... Leggi su ilnapolista Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 22 aprile | Ecco tutti i dati

Terremoto Calabria : scossa al largo della costa cosentina - avvertita dalla popolazione [DATI e MAPPE]

