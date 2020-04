Coronavirus, New York Times: “Dagli agenti cinesi falsi messaggi per diffondere il panico” (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Cina ha dato il via a una campagna di disinformazione negli Stati Uniti con la tecnica inedita di far arrivare messaggi di allarme direttamente sui cellulari degli utenti. Sono state emanate a Pechino direttive precise per dare il via a una campagna globale, non solo negli Usa ma anche nei Paesi europei, sul Coronavirus. Fonti di diverse agenzie di intelligence Usa citate dal New York Times denunciano lo sforzo di operativi cinesi di amplificare messaggi falsi che generano insicurezza relativi alla pandemia. Fra gli esempi citati dal quotidiano americano vi è la falsa notizia, diffusa a metà marzo, secondo cui Donald Trump avrebbe blindato l’intero paese “una volta dispiegati i militari nelle strade per evitare saccheggi e disordini”. Un avviso che il Dipartimento per la Sicurezza nazionale è stato costretto a smentire dopo ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Contagiati due gatti domestici a New York

Coronavirus Italia - le ultime news : +437 morti - +2.943 guariti

CORONAVIRUS USA : OLTRE 45MILA MORTI/ Trump-Cuomo - via nave ospedale da New York (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Cina ha dato il via a una campagna di disinformazione negli Stati Uniti con la tecnica inedita di far arrivaredi allarme direttamente sui cellulari degli utenti. Sono state emanate a Pechino direttive precise per dare il via a una campagna globale, non solo negli Usa ma anche nei Paesi europei, sul. Fonti di diverse agenzie di intelligence Usa citate dal Newdenunciano lo sforzo di operatividi amplificareche generano insicurezza relativi alla pandemia. Fra gli esempi citati dal quotidiano americano vi è la falsa notizia, diffusa a metà marzo, secondo cui Donald Trump avrebbe blindato l’intero paese “una volta dispiegati i militari nelle strade per evitare saccheggi e disordini”. Un avviso che il Dipartimento per la Sicurezza nazionale è stato costretto a smentire dopo ...

ilpost : Cosa ci aspetta - JeffreyGuterman : New York Governor Cuomo Coronavirus News Conference: - francescocosta : Anthony Fauci sulla questione mascherine (quelle serie, quelle meno serie e quelle fatte in casa).… - FightonUSA : RT @FightonUSA: sei una vergogna totale, una doppia faccia, un democratico corrotto che sta facendo politica con il popolo di New York. Ag… - FightonUSA : sei una vergogna totale, una doppia faccia, un democratico corrotto che sta facendo politica con il popolo di New Y… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus New York, dentro l'ospedale per malati Covid. VIDEO Sky Tg24 Coronavirus: donne Pd a Zingaretti, 'pieno coinvolgimento per ricostruzione'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo un pieno coinvolgimento nella ricostruzione, un presidio politico trasversale e integrato sulle proposte del Governo, un Women New Deal che innervi l’azione del ...

Covid -19 e Parità di genere Bonino: «L’Italia rifiuta la meritocrazia. Così le donne non andranno mai al potere»

Così prevale la cultura che gli inglesi chiamano della old boys’ net, la rete dei vecchi amici che si frequentano e si conoscono, a cui si è aggiunta di recente una new boys’ net». Il fossato che ci ...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo un pieno coinvolgimento nella ricostruzione, un presidio politico trasversale e integrato sulle proposte del Governo, un Women New Deal che innervi l’azione del ...Così prevale la cultura che gli inglesi chiamano della old boys’ net, la rete dei vecchi amici che si frequentano e si conoscono, a cui si è aggiunta di recente una new boys’ net». Il fossato che ci ...