Coronavirus | intesa tra Biogem e Istituto Mario Negri | I nostri test sierologici saranno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 aprile 2020)tra l’di ricerche genetiche “” di Ariano Irpino e l’di ricerche farmacologiche “” di Milano per un comune progetto di ricerca sul Covid 19. Anello di congiunzione tra lo storicomilanese e l’irpino il professor Giuseppe Remuzzi, direttore scientifico del “” e presidente del Comitato scientifico di “”. Il progetto mira a realizzare, in collaborazione anche con l’Ospedale Frangipane di Ariano, sistemi e procedure di analisi sierologiche per il monitoraggio dell’immunità nella popolazione, più specifiche, sensibili e affidabili rispetto a quelle già esistenti. “Si tratta di un’importante novità – afferma Il presidente di, Ortensio Zecchino -: Il “”, ...