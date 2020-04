Coronavirus, Giappone: positivi 34 membri dell’equipaggio “Costa Atlantica” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Altri 33 membri dell’equipaggio della nave da crociera italiana “Costa atlantica”, ormeggiata nel porto Giapponese di Nagasaki da gennaio per lavori di manutenzione, sono risultati positivi al Coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che la nave ha 623 membri di equipaggio e che i test sono stati condotti poche ore dopo che è stato trovato positivo uno dei membri dell’equipaggio. Nessuno lamenta sintomi gravi e sono tutti stati messi in isolamento nelle proprie cabine. Tra i membri dell’equipaggio contagiati ci sarebbero due italiani e, come riferito dal capo di gabinetto del governo Giapponese, Yoshihide Suga, su richiesta del governo italiano, sono stati inviati sulla nave specialisti del ministero della Sanità Secondo fonti della prefettura di Mitsubish, nessun membro dell’equipaggio ha lasciato la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - vertice Ue a 5 (con Conte) prima del Consiglio europeo : segnale di disgelo con l’Olanda. Il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giappone Coronavirus, in Giappone 363 nuovi contagi rilevati askanews Lucca Biennale-Cartasia slitta al 2021

Anche la biennale dedicata a carta e cartone, dunque, paga lo scotto della pandemia scatenata dal coronavirus. Troppo complesso organizzare mostre ... Avremo grandi ospiti, soprattutto dal Giappone.

DIRETTA Emergenza Coronavirus, riunioni a Palazzo Chigi | 'Fase 2' dal 4 maggio

