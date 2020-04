Coronavirus e triage | se la bioetica sceglie di non scegliere

Leggi su wired

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quando eravamo bambini ci bastava coprirci gli occhi con le mani o nasconderci dietro alla gonna di mamma per essere certi di non essere visti. Poi abbiamo capito che non bastava per diventare invisibili. O almeno avremmo dovuto. Ogni volta che i beni disponibili sono meno numerosi delle persone che li vogliono o ne hanno bisogno, c’è un conflitto. Con quale criterio scegliamo? Come stabiliamo una gerarchia o l’eventuale esclusione di alcuni?Il dilemma è ovviamente più difficile a seconda della natura del bene. Se è una torta o un elicottero, possiamo accontentarci del criterio “chi arriva prima” o di quello economico, ma se è un bene meno superfluo le cose si complicano: cibo e acqua potabile, la casa e un fondo di disoccupazione o disabilità.Un respiratore. Un letto di terapia intensiva. Nel mondo della ...