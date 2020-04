Barcellona, Setien: un dato esprime la filosofia dei blaugrana (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Barcellona di Setien vuole attaccare solo tramite passaggi corti. I blaugrana rinunciano ad alzare la palla Al netto delle idee tattiche del singolo allenatore, il Barcellona si distingue per un gioco contraddistinto da un prolungato possesso palla, fin dal basso, per creare superiorità numerica alle spalle della linea di pressione avversaria. Soprattutto negli ultimi anni, i blaugrana sono stati sempre meno verticali. Il palleggio è infatti molto paziente e graduale, con tanti passaggi corti. Basti pensare che, in Liga, il Barcellona di Setien è la squadra che meno alza la palla. Solo 48 lanci lunghi a partita, un dato nettamente inferiore rispetto a tutte le altre squadre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Setién allontana Lautaro dal Barcellona : “Ci sarà una crisi economica - non vedo acquisti”

Barcellona - Quique Setien : «Vorrei rinnovare il mio contratto. Messi? Chiuderà la carriera qui»

Soprattutto negli ultimi anni, i blaugrana sono stati sempre meno verticali. Il palleggio è infatti molto paziente e graduale, con tanti passaggi corti. Basti pensare che, in Liga, il Barcellona di ...

Da quando Lautaro Martinez viene accostato in continuo al Barcellona di Quique Setien, le voci sulle possibili carte che i catalani possono giocarsi per arrivare all'argentino si fanno sempre più ...

Da quando Lautaro Martinez viene accostato in continuo al Barcellona di Quique Setien, le voci sulle possibili carte che i catalani possono giocarsi per arrivare all'argentino si fanno sempre più ...