A Stoccolma avremo a breve l' immunità di gregge | la Svezia autopromuove il suo

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Per l'Agenzia di sanità pubblica sarebbe una questione di settimane con il Paese che avrebbe già superato il picco dei...

ildinolib : @temujin81 @DarioBressanini @diegomen Ma anche qui non abbiamo densità omogenea. Stoccolma ha un'area urbana densa… - solonews1011 : @velosvelo @DeDng @DiGeralt Finché avremo ITALDIOTI con la Sindrome di Stoccolma, sarà dura. Gli STRONZI manipolati… -

Ultime Notizie dalla rete : Stoccolma avremo

Il Primato Nazionale

La giovane attivista svedese a colloquio con Johan Rockström, direttore dell'Istituto di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam in Germania. Un'occasione per riflettere sull'emergenza e rilanciare ...La previsione è dell’Agenzia di sanità pubblica che ha preso la decisione di tenere tutto aperto. Il governo rinuncia per ora a servirsi dei poteri straordinari, si va avanti senza lockdown: «Il picco ...