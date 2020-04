Un litro di petrolio oggi costa meno di un litro d’acqua (Di martedì 21 aprile 2020) La notizia è di quelle destinate a restare sui libri di storia: nella serata di lunedì 20 aprile il principale indice del prezzo del petrolio negli Stati Uniti – il WTI – è sceso di più di 50 dollari, arrivando a -37 dollari a barile. Si tratta di una caduta mai vista dal 1983, quando sono iniziate le rilevazioni. Come ha fatto il prezzo a scendere sotto lo zero? A causa della pandemia da Coronavirus, in gran parte dei Paesi del mondo i governi hanno dovuto imporre una quarantena che ha limitato enormemente l’utilizzo delle automobili, degli aeroplani e degli altri mezzi pubblici e privati. meno spostamenti significa meno domanda di petrolio. È così che grosse quantità di greggio estratte sono rimaste invendute: i barili sono quindi fermi nei magazzini. Questo è accaduto perché i proprietari delle ... Leggi su tpi (Di martedì 21 aprile 2020) La notizia è di quelle destinate a restare sui libri di storia: nella serata di lunedì 20 aprile il principale indice del prezzo delnegli Stati Uniti – il WTI – è sceso di più di 50 dollari, arrivando a -37 dollari a barile. Si tratta di una caduta mai vista dal 1983, quando sono iniziate le rilevazioni. Come ha fatto il prezzo a scendere sotto lo zero? A causa della pandemia da Coronavirus, in gran parte dei Paesi del mondo i governi hanno dovuto imporre una quarantena che ha limitato enormemente l’utilizzo delle automobili, degli aeroplani e degli altri mezzi pubblici e privati.spostamenti significadomanda di. È così che grosse quantità di greggio estratte sono rimaste invendute: i barili sono quindi fermi nei magazzini. Questo è accaduto perché i proprietari delle ...

