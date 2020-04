Sono passati dieci anni dal disastro della petroliera Deepwater Horizon (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: Chris Graythen/Getty Images)Era il 20 aprile 2010 quando nel mare del Golfo del Messico, lungo le coste tra la Louisiana e il Texas si verificò l’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, che causò la peggiore fuoriuscita di petrolio di sempre. A 10 anni di distanza, gli studi hanno scoperto che le conseguenze di quel giorno Sono arrivate fino ad oggi e che solamente negli ultimi anni abbiamo iniziato a comprendere le reali dimensioni della tragedia. I danni alle persone Il 20 aprile, l’esplosione della piattaforma petrolifera gestita dalla compagnia petrolifera British Petroleum uccise gli 11 lavoratori della piattaforma, mentre il petrolio è sgorgato dal fondo del mare per riversarsi su 1.300 miglia di costa. Nel 2010 fu stimato che 200 milioni di galloni di petrolio si Sono riversati nel Golfo. Il caso è stato uno dei ... Leggi su wired Coronavirus - la fidanzata di Rugani : “sono passati 20 giorni ma il tampone è ancora positivo”

Il Principe Carlo esce dall’isolamento : ma sono passati solo 7 giorni

Roma - Totti nostalgico : «Sono passati 27 anni - un amore senza fine» – FOTO (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: Chris Graythen/Getty Images)Era il 20 aprile 2010 quando nel mare del Golfo del Messico, lungo le coste tra la Louisiana e il Texas si verificò l’esplosionepiattaforma petrolifera, che causò la peggiore fuoriuscita di petrolio di sempre. A 10di distanza, gli studi hanno scoperto che le conseguenze di quel giornoarrivate fino ad oggi e che solamente negli ultimiabbiamo iniziato a comprendere le reali dimensionitragedia. I dalle persone Il 20 aprile, l’esplosionepiattaforma petrolifera gestita dalla compagnia petrolifera British Petroleum uccise gli 11 lavoratoripiattaforma, mentre il petrolio è sgorgato dal fondo del mare per riversarsi su 1.300 miglia di costa. Nel 2010 fu stimato che 200 milioni di galloni di petrolio siriversati nel Golfo. Il caso è stato uno dei ...

Marcozanni86 : Vedo che non si placa la voglia degli €uroinomani, di fronte al fallimento del loro fogno, di trovare un capro espi… - matteosalvinimi : #Salvini: Si possono recuperare i 14 miliardi che sono stati versati al MES? Sì. E se sommiamo versamenti passati a… - GassmanGassmann : Coso ha votato in Europa contro i #CoronaBonds che infatti nn sono passati... mannaggia... e quindi gnente,è annata… - chiarariiii : RT @Masse78: Ma ve lo ricordate l’inizio? Sono realmente passati 2 mesi? O forse 2 anni. Tutti i giorni uguali, senza percezione del tempo,… - laterza_vito : @Oriana_Mati @vanityclare Idem Io Oriana Dopo 37 anni ne avremmo cose da raccontare ?? Sono 37 anni che non ho una… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono passati Sono passati dieci anni dal disastro della petroliera Deepwater Horizon Wired.it “Siamo tutti sulla stessa barca? Ecco perché va a fondo”

Bene, volenti o nolenti adesso il tempo, il coronavirus l’ha imposto, per cui mi sono messo a riordinare tutte quelle cose che si erano stratificate in cantina e in garage senza criterio nel corso ...

Storia della mia conversione, ovvero degli effetti inattesi della pandemia

Sì, una vera e propria conversione religiosa. Sono cioè passato nel giro di una quarantina di giorni da una posizione di convinto ateismo a una posizione altrettanto convinta di religioso fervore. Eh, ...

Bene, volenti o nolenti adesso il tempo, il coronavirus l’ha imposto, per cui mi sono messo a riordinare tutte quelle cose che si erano stratificate in cantina e in garage senza criterio nel corso ...Sì, una vera e propria conversione religiosa. Sono cioè passato nel giro di una quarantina di giorni da una posizione di convinto ateismo a una posizione altrettanto convinta di religioso fervore. Eh, ...