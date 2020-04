Pensionato 68enne ucciso a Torino | indagini in corso

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Omicidio a. Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita in casa nel quartiere San Salvario.– Omicidio a. Nel pomeriggio di martedì 21 aprile 2020 un uomo di 68 anni è statoa coltellate nel proprio appartamento nel quartiere San Salvario. A dare l’allarme è stata la figlia della vittima, avvisata dal fratello che dopo la telefonata ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri lo hanno rintracciato ed ora è in caserma per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Il 43enne soffre di disturbi psichici ma, al momento, non risulta essere iscritto sul registro degli indagati. Gli inquirenti non escludono nessuna pista e nelle prossime ore saranno ascoltati vicini e parenti per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto in quella casa. Omicidio aun uomo di 68 anni L’allarme ...