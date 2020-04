Patrick Pugliese dopo il GF Vip svela: “Mi piacerebbe intervistare…” (Di martedì 21 aprile 2020) GF Vip, Patrick Pugliese confessa: “Mi piacerebbe intervistare le persone” Sono passate poche ore dalla messa in onda di una diretta Instagram tra due dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip: Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese. I due si sono raccontati senza peli sulla lingua interagendo con i loro seguaci. dopo aver fatto alcuni importanti chiarimenti, gli ex gieffini hanno parlato del loro futuro e di quello che si aspettano di fare dopo la loro partecipazione al reality. La domanda alla quale Patrick ha risposto lasciando tutti di stucco è stata: “Cosa vuoi fare dopo il Grande Fratello?” la risposta diciamo è stata tutt’altro che scontata e ha sorpreso i suoi sostenitori: “Mi piacerebbe intervistare le persone, un po’ come sto facendo con te“. Grande Fratello Vip 4, Patrick Pugliese rivela: ... Leggi su lanostratv Patrick Ray Pugliese : ecco il programma che vuole condurre

Patrick Ray Pugliese/ "Zequila? Nella Casa l'ho messo in riga - ha esagerato davvero"

Patrick Ray Pugliese ecco perché mi sono innervosito con Antonella Elia (Di martedì 21 aprile 2020) GF Vip,confessa: “Miintervistare le persone” Sono passate poche ore dalla messa in onda di una diretta Instagram tra due dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip: Rita Rusic eRay. I due si sono raccontati senza peli sulla lingua interagendo con i loro seguaci.aver fatto alcuni importanti chiarimenti, gli ex gieffini hanno parlato del loro futuro e di quello che si aspettano di farela loro partecipazione al reality. La domanda alla qualeha risposto lasciando tutti di stucco è stata: “Cosa vuoi fareil Grande Fratello?” la risposta diciamo è stata tutt’altro che scontata e ha sorpreso i suoi sostenitori: “Miintervistare le persone, un po’ come sto facendo con te“. Grande Fratello Vip 4,rivela: ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, la verità di Pasquale Laricchia: 'Ecco perché Patrick Pugliese non ha vinto il reality' - KontroKulturaa : Patrick Ray Pugliese: ecco il programma che vuole condurre - - bnotizie : Grande Fratello Vip, la verità di Pasquale Laricchia: `Ecco perché Patrick Pugliese non ha vinto il reality` - bnotizie : Grande Fratello Vip, la verità di Pasquale Laricchia: `Ecco perché Patrick Pugliese non ha vinto il reality` - bnotizie : Grande Fratello Vip, `Antonella Elia? La psicologa del Gf mi ha detto che non sta bene`, la rivelazione di Patrick… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Pugliese Patrick Pugliese dopo il GF Vip svela: “Mi piacerebbe intervistare…” LaNostraTv Patrick Pugliese dopo il GF Vip svela: “Mi piacerebbe intervistare…”

Sono passate poche ore dalla messa in onda di una diretta Instagram tra due dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip: Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese. I due si sono raccontati ...

GF Vip, la Elia contro tutti: “Licia falsa, Patrick ha fatto cose gravi”

Antonella Elia torna ad attaccare gli ex concorrenti del GF Vip, criticando Valeria Marini, Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez con cui si è scontrata durante il reality. “Ci sono persone a cui non ...

Sono passate poche ore dalla messa in onda di una diretta Instagram tra due dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip: Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese. I due si sono raccontati ...Antonella Elia torna ad attaccare gli ex concorrenti del GF Vip, criticando Valeria Marini, Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez con cui si è scontrata durante il reality. “Ci sono persone a cui non ...